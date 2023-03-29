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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لرؤساء المباحث ووكلاء الفرق.. حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة

صدى البلد

اعتمد اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة تضمنت عددا من وكلاء الفرق ورؤساء المباحث بمختلف أقسام الشرطة.

واشتملت الحركة التي أجراها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث على تولي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم رسميا بعدما شغل المنصب مؤقتا منذ فترة قريبة، المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة، الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر، الرائد هاني عماد رئيس مباحث العمرانية.

كما تولى المقدم هيثم سكر وكيل فرقة حدائق أكتوبر، المقدم سامح بدوي وكيلا لفرقة الطالبية والعمرانية والمقدم محمد مختار وكيلا لفرقة إمبابة والرائد وليد كمال وكيلا لفرقة قسم الجيزة وبولاق الدكرور والمقدم محمد سعيد رئيس مباحث بولاق الدكرور، الرائد مصطفى المهدي رئيس مباحث أطفيح. 

كما تولى المقدم عمرو عبد الجليل رئيس مباحث سجن أوسيم، والرائد أحمد حلمي رئيس مباحث سجن الصف. 

مدير امن الجيزة حركة تنقلات محدودة رؤساء المباحث رئيس مباحث أوسيم رئيس مباحث كرداسة

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