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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعلن قيمة جوائز مسابقة الواقع الافتراضي .. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أطلقت جامعة القاهرة، مسابقة طلابية بعنوان "الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة" بهدف توظيف الواقع الافتراضي لدعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية بجامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتكون مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة متاحة أمام طلاب وخريجي كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي أو غيرهم من طلاب الكليات الأخرى للمشاركة في المسابقة عن طريق تصميم تطبيق أو فيديو لا تزيد مدته عن 5 دقائق يتناول عبر الواقع الافتراضي (VR) أحد محاور المسابقة التي تهدف إلى رفع الوعي بالمشكلات البيئية وقضايا التغيرات المناخية.

 

وتتضمن محاور مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة: إعادة تدوير المخلفات، وترشيد المياه والطاقة، والبصمة الكربونية، والاستدامة البيئية، أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة برفع الوعي بالمشكلات البيئية.

جوائز مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة


وتمنح جامعة القاهرة جوائز للطلاب للفائزين، كالتالي:

المركز الأول على جائزة قدرها 6000 جنيه.

المركز الثاني على جائزة قدرها 4000 جنيه.

المركز الثالث على جائزة قدرها 2000 جنيه.

جامعة القاهرة لواقع الافتراضي الدكتور محمد سامي عبد الصادق الدكتور محمد عثمان الخشت المركز الثاني

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