خبير اقتصادي : مشروع عالمي في قناة السويس قريبًا | فيديو

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الصحف والمواقع العالمية، تتابع ما يحدث في مصر بشأن الاقتصاد، وهناك مواقع تنشر أشياء غير صحيحة عن الاقتصاد المصري.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المواقع الخارجية تقوم بنشر التقارير مرات، دون الرجوع لـ احصائيات، أو معلومات جديدة.

ولفت إلى أن الجميع يجب أن يرد على تلك الوكالات، حتى يكون هناك كشف لـ الحقيقة، معلقًا :" الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط هو من يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية و الوضع الصحيح".

وكشف أن هناك مشروع في قناة السويس عالمي، سيكون خلال الفترة المقبلة، و هناك إضافات قومية تحدث فى القناة، وهناك إنجازات كبيرة في النقل، و الكهرباء، و البترول، وهناك تنفيذ مشروعات قومية فى مختلف المجالات، ويجب أن يكون هناك تسليط الضوء على ذلك.