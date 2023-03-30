حبس نجلي عمومة أصابا 3 أشخاص بأعيرة خرطوش في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس عامل زراعي في نهاية العقد الرابع من العُمر، وآخر أربعيني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اطلاقهما الأعيرة الخرطوش من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهما واصابتهما 3 أشخاص في مشاجرة، بناحية القرعان دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وكان قد أصيب 3 أشخاص ابناء عمومة في مشاجرة بالأسلحة الخرطوش، نشبت بين 5 اشخاص؛ إثر خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم، بناحية القرعان دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود مشاجرة ووقوع مصابين، بناحية القرعان دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة بين كل من طرف أول:" علاء ف ا- 39 عامًا- عامل زراعي- مصابًا بسحجات بالوجه، وشقيقه محمد ف ا س-31 عامًا- عامل زراعي، وأحمد ب ع س- 17 عامًا- طالب- مصاب برش خرطوش بكف اليد اليمنى، نجل عمومة الأول".

وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وبين طرف ثانٍ كل من:"علاء س ع- 18 عامًا- عامل زراعي- مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى، وسعدون ا ا- 25 عامًا- عامل زراعي- مصاب برش خرطوش بالوجه، والصباح ا ا- 44 عاما- عامل زراعي- نجلي عمومة الأول- والطرفان يقيمان بذات الناحية".

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول فرد خرطوش، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.