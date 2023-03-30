رشيد الحلقة 8 .. محمد ممدوح ينجح في استعادة ابنه

أذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل رشيد ، والذي يقوم ببطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح ، ويعرض عبر قناة mbc مصر ومنصه شاهد .

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل رشيد العديد من الأحداث ومنها قيام سيف “ حسن مالك ” بالانتقال للاقامة في منزل والده رشيد “ محمد ممدوح ” ، بعدما نجحت اسماء “ ريهام عبد الغفور ” في التواصل معه عن طريق نجوي التي كانت علي علاقه به .

أما في الماضي فقد قام رشيد “ محمد ممدوح ” بتوطيد علاقته بفاروق “ أشرف عبد الغفور ” ، بعدما نجح الاول في انقاذ حياة الاخير واخذ الطعنه بدلا منه .

قصة وأبطال مسلسل رشيد :

وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، ، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الاحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف.

ويعرض مسلسل رشيد علي مجموعة قنوات mbc مصر بالاضافة الي منصه شاهد .