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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشيد الحلقة 8 .. محمد ممدوح ينجح في استعادة ابنه

ابطال مسلسل رشيد
ابطال مسلسل رشيد

أذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل رشيد ، والذي يقوم ببطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح ، ويعرض عبر قناة mbc مصر ومنصه شاهد . 

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل رشيد العديد من الأحداث ومنها قيام سيف “ حسن مالك ” بالانتقال للاقامة في منزل والده رشيد “ محمد ممدوح ” ، بعدما نجحت اسماء “ ريهام عبد الغفور ” في التواصل معه عن طريق نجوي التي كانت علي علاقه به . 

أما في الماضي فقد قام رشيد “ محمد ممدوح ” بتوطيد علاقته بفاروق “ أشرف عبد الغفور ” ، بعدما نجح الاول في انقاذ حياة الاخير واخذ الطعنه بدلا منه . 

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قصة وأبطال مسلسل رشيد :

وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل  كل من  ريهام عبد الغفور، ، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الاحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف. 

ويعرض مسلسل رشيد علي مجموعة قنوات mbc مصر بالاضافة الي منصه شاهد . 

رشيد هالة صدقي أشرف عبد الغفور ريهام عبد الغفور منصة شاهد نهلة سلامة مسلسل رشيد انتصار حسن مالك محمد ممدوح

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