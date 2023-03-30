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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للأذكياء .. هل يمكنك اكتشاف الباندا بين جنود الحرب خلال 11 ثانية ؟

للأذكياء..هل يمكنك
للأذكياء..هل يمكنك اكتشاف الباندا بين جنود الحرب خلال ثوان

أثارت صورة وهم بصري حيرة مشاهديها بسبب ما تقدمه من خداع لعين وعقل من يرآها ويكتشف اللغز من ورائها. 

تهدف صورة الخداع البصري التي نشرتها صحيفة “الديلي ستار” البريطانية إلى اختبار ذكاء وسرعة بديهة وقوة بصر مشاهدها خلال ثوان. 

خداع بصري 

وطلب من مشاهد الصورة، اكتشاف  الباندا الموجودة بين جنود الحرب في 11 ثانية، مع تعليق:  “إذا تمكنت من حلها  في وقت سريع، فقد تكون علامة على ذكائك”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صورة الخداع البصري تركت آلاف الأشخاص في حيرة من أمرهم وهم يحاولون اكتشاف الباندا المختبئة.

ومع صورة الخداع البصري قدمت أيضا صورة تكشف عن الحل. 

كأنك داخل نفق.. صورة وهم بصري تثير حيرة مشاهديها.. احكم بنفسك

اختبر بصرك بثوان.. زرافة تقع بين عشرات الحيوانات بالصورة| وهذا الحل

الصورة 
الحل 

 

 

 

خداع بصري خداع اختبار ذكاء سرعة بديهة قوة بصر ثوان جنود الحرب الباندا

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