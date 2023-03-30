تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الخميس، في مختلف مناطق المملكة.

طقس اليوم في السعودية

وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

وأضاف أن الفرصة ستتهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية (رفحا) ومرتفعات مكة المكرمة.

ونوه لوجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة بمكة المكرمة، و33 درجة بالمدينة المنورة، و32 درجة بالرياض، و30 درجة بجدة والدمام، و22 درجة في أبها).

ودعا المركز لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها عبر منصاته الإعلامية، مهيبا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.