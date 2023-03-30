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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطور مادة تُخفي الطائرات عن أعين الرادارات

صدى البلد

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية القابضة للأسلحة "إحدى الشركات التابعة لها" طورت مادة قادرة على امتصاص 95 في المئة من موجات الرادر عالية التردد، ليتم استخدامها للمرة الأولى في هياكل الطائرات.

 
وذكر بيان للشركة الروسية، اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء (نوفوستي) أن شركة "Roselectronics Holding" التابعة لها قدمت نماذج أولية من مادة جديدة قادرة بشكل كبير على امتصاص موجات الرادار في نطاق تردد واسع. 


وأشارت إلى أن هذه المادة تتكون من عدة طبقات من الألياف الزجاجية المترابطة، موضحة أن المادة قادرة على امتصاص مايصل لـ 95 في المئة من الإشعاع الكهرومغناطيسي الساقط للرادارات. 
 

يُذكر أن مكتب التصميم المركزي للمواد اللاسلكية الخاصة تمكن مؤخرا من تطوير مادة لتخفي الطائرات عن الرادارات.

 

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