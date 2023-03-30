افتتاح أول 4 مدارس في المجمع التعليمي بالقرية الكونية .. سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم افتتاح أول 4 مدارس في المجمع التعليمي بالقرية الكونية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المجمع التعليمي بالقرية الكونية ، تم إنشاؤه على مساحة تبلغ حوالي ٥٠ فدانًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المجمع التعليمي بالقرية الكونية ، سوف يضم 5 مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : من المقرر أن تقوم مدارس المجمع التعليمي بالقرية الكونية ، بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية (أمريكي وبريطاني وفرنسي)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التعليمية المتميزة .

جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2021 ، كانت قد شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وضع حجر الأساس لبناء مدارس على أرض القرية الكونية، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي .

جاء ذلك في إطار خطة صندوق مصر السيادي لاستغلال الأصول المنقولة، ودعم التعليم إلى جانب تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار

جدير بالذكر أن أن الدولة المصرية تستهدف تطوير قطاع التعليم المصري وجعله جاذبا لإستثمارات محلية وأجنبية، وفي هذا الإطار تعمل كافة مؤسسات الدولة بتنسيق تام مع شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، بما يعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

ويتوافق التوسع في الاستثمار في قطاع التعليم من جانب صندوق مصر السيادي وكذلك مع شركاء التنمية من القطاع الخاص ، مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات

ويستهدف صندوق مصر السيادي التوسع في المحافظات من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح منصة مصر للتعليم إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.