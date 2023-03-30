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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هعتذر عن كلامي | تامر أمين يفاجئ بسمة وهبة بتصريح صادم

تامر أمين
تامر أمين

رفض الإعلامي تامر أمين، الاعتذار عن تصريحاته حول تناول لحوم الخيول والحمير، قائلًا إن السوشيال ميديا هي السبب الرئيسي لـ"وجع الرأس".

وأضاف تامر أمين خلال حواره، مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "النهار والمحور"، :"خدنا خلاص على لحم الحمير، وأصبح ذلك واقعًا، ولا أقبل أن أكل لحم حمار، بس غالبًا أكلت لحم حمير، وأنا مش هعتذر على تصريحاتي حول أكل لحوم الحمير".

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وواصل:" لم أسعى إلى التريند، ولكن جاءني التريند، وكنت سعيدًا بذلك، وأرى أنه خيرًا، فالخير في كل شيء.. والشتيمة خير.. وفكرة الاهتمام تؤكد أنه لدى وجود ومؤثر، بدليل الشتائم التي تعرضت لها.. أبقى كذاب، لو أي مذيع في مصر لا يفكر في التريند".


وفي وقت سابق، أثار تعليق الإعلامي تامر أمين، على واقعة ضبط جزار باكستاني يبيع لحوم حصان للمواطنين في محافظة الدقهلية، وطرحه تساؤلًا حول مشروعية تناول لحوم الخيول والحمير؛ جدلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع السوشيال ميديا.
وقال أمين: "في حدود معلوماته بيتهيألي لا يوجد مانع ديني من تناول لحوم الحمير والأحصنة، هو إحنا ليه مبنكلش لحم الحمير والأحصنة، لماذا لا يأكل المصريون لحوم الخيول أو الحمير؟! خاصة أنها تباع وتؤكل في دول كثيرة في العالم.
ولفت مقدم، إلى أن لحم الخيل صحي جدًا وآمن، مشيرًا إلى أن "لحم الخيل في دول متقدمة من العالم من الأطباق غالية الثمن، ويعد في باريس من أغلى الوجبات".

باريس جزار باكستاني التريند لحم الحمير تامر امين

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