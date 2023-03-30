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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نبي حبس مع أسدين ولم يأكلاه|سؤال مسابقة وفوق كل ذي علم عليم

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن السؤال الثامن من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، برعاية مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.


وقال علي جمعة، خلال تقديم برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن سؤال الحلقة الثامنة هو: «من هو نبي الله الذي حبسه بختنصر في البئر مع أسدين لمدة 5 أيام ولم يأكلاه؟


وأشار جمعة، إلى أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا أثناء إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم (59 59).

 

جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين


وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن مدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.


 

مفتي الجمهورية السابق هيئة كبار العلماء الدكتور علي جمعة مؤسسة ابو العينين مفتى الجمهورية

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