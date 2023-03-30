رسميا.. هيئة المحلفين الكبرى توجه اتهامات جنائية لـ دونالد ترامب

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، بأنه تم توجيه اتهامات للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في نيويورك بعد تحقيق بشأن دفع أموال لنجمة إباحية.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن هيئة المحلفين الكبرى صوتت في صالح توجيه الاتهامات لـ ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن مدعي عام مانهاتن، ألفين براج، يحقق في شراء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صمت امرأة ثانية كان على علاقة معها.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن المرأة التي يحقق بشأن علاقتها مع ترامب، هي عارضة أزياء تدعى كارين ماكدوجال.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن “مدعي عام مانهاتن، ألفين براج، يشتبه بأن علاقة ترامب مع عارضة الأزياء دامت 10 أشهر”.