عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على مكان وموعد عزاء السيد إمام

السيد إمام
السيد إمام

يجرى مساء اليوم الجمعة، في دار مناسبات مسجد الرحمة، بشارع صبري أبو علم، وسط البلد، عزاء الكاتب والمترجم السيد إمام، الذي رحل عن عالمنا منذ يومين، بعد صراع مع المرض.
ويعد الكاتب والمترجم السيد إمام، أحد المثقفين المعدودين في مضماره بتاريخنا الأدبي المعاصر وعلى مرِّ التاريخ الأدبي المصري، وهو من أصحاب المشروعات الكبرى في الترجمة، فبخلاف كونه فرداً يعمل بعيداً عن مؤسسات الدولة في الغالب، كذلك رؤيته ومختاراته توضح إلى أي مدى يحاول جاهداً أن يضيف مؤثراً إلى الثقافة المصرية والعربية.


من هو السيد إمام؟

السيد إمام ترأس نادى الأدب بمحافظة البحيرة لعدة دورات متتالية، وعمل مستشارا أدبيا لمجلة الثقافة الجديدة لسنوات طوال، وفى أكتوبر من عام 2017 تم تكريمه فى فرع ثقافة البحيرة؛ لدوره البارز فى مجال الأدب وفى تطوير المنظومة الثقافية فى مصر عامة وفى المحافظة خصوصا، وتسلم حينها درع المحافظة ودرع وزارة الثقافة، بحضور رسمى من المسئولين ووسط حشد ثقافى هائل.

ولد السيد إمام في 19 مارس 1945، ينتمى إلى محافظة البحيرة، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، واهتم بالقراءة الواسعة مبكرا، وترجمة ما يروقه بمعايير شخصية محددة.
يعد السيد إمام، أحد رموز الترجمة وحركة التنوير المعاصرين بعد مشوارٍ من العطاء استمر قرابة النصف قرن، قدّم خلالها عشرات الكتب والترجمات.

السيد إمام وجيل السبعينيات


ينتمى السيد إمام إلى جيل السبعينيات، ترجم عشرات الكتب النقدية فى النظرية الأدبية، كتبه المترجمة: الميتافكشن باتريشيا ووه، وألف ليلة وليلة أو الليالى العربية لأورليش مارزوف وريتشارد فان ليفن (قام بالتقديم مع الترجمة)، وأقنعة بارت لجوناثان كلر، والشعرية البنيوية لنفس الكاتب، وتعليم ما بعد الحداثة - المتخيَّل والنظرية لبرندا مارشال (قام بالتقديم مع الترجمة)، والعولمة - نص أساس لجورج ريتزر، وقاموس السرديات لجيرالد برنس، ومن كتب الكاتب والفيلسوف المصرى الأمريكى إيهاب حسن، كتاب تحولات الخطاب النقدى لما بعد الحداثة (قام بالإعداد مع الترجمة)، وترجم له: الخروج من مصر- مشاهد ومجادلات من سيرة ذاتية، النقد النظير- سبعة تأملات فى العصر، أوديب أو تطور ما بعد الحداثة - حوارات ودراسات (قام بالإعداد مع الترجمة)، كما أن الرجل له مئات المقالات والدراسات المنشورة فى أماكنها المتخصصة المعتبرة.

السيد امام عزاء السيد إمام مؤلفات السيد إمام طارق إمام ابداعات السيد إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

ترشيحاتنا

هبوط أرضي بكوبرى بنها بالطريق الزراعي بالقليوبية وتحويلات مرورية لمدة 10 أيام ..صور

أبو العينين: مليون سلامة للكابتن محمود الخطيب.. وتمنياتنا للأهلي بالفوز غدًا

أسعار مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر .. صور

بعد ضبط تاجر بسوهاج.. السجن 7 سنوات عقوبة غسل الأموال وفقا للقانون

هل وضع أحمر الشفاه والمكياج يفسد الصيام.. الإفتاء: يبطله في حالة واحدة

بعد تعرضه لوعكة صحية..مفتي الجمهورية يدعو بالشفاء العاجل للدكتور أحمد عمر هاشم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرون وجلد أسود.. شاب يحول جسده لـ يصبح الإنسان الشيطان

علاقة مشروعة الحلقة 8.. رحلة ياسر جلال ومي عمر في أسوان | صور

سنعيش معا في الجنة.. برنامج ذكاء اصطناعي ينهي حياة أول إنسان

ملخص أحداث الحلقة 8 من مسلسلات رمضان|مي كساب تبدأ رحلة الانتقام من جعفر العمدة وشقيق مي عمر يكتشف زواجها في علاقة مشروعة

فيديو

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ