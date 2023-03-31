افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب حلمي عطوان بكفر الشيخ.. صور

شهد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والكاتب الصحفى محمد زكي، عضو مجلس النواب، مساء الخميس، افتتاح ملعب مركز شباب حلمي عطوان بالكوم الطويل التابع لإدارة شباب بيلا بعد تطويره.

جاء ذلك في حضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والعمدة محسن أنور سعيد، ومحمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا، وسامح السنور رئيس مجلس إدارة المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة في إحلال وتجديد ملاعب مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



أقيمت مباراة لكرة القدم بمشاركة براعم مركز الشباب، ومباراة كرة قدم للشباب احتفالاً بافتتاح الملعب وفي ختام المباريات تم تكريم الفرق المشاركة وتوزيع جوائز عليهم، جاء ذلك بحضور عدد كبير من أهالي القرية وأعضاء فرق الجوالة وأعضاء نادى الفتاة بالمركز.

وعلى هامش الافتتاح، شهد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهدهم المبذول تجاه المركز خلال فترة توليهم مجلس الإدارة.



كما أطلق وكيل وزارة الشباب والرياضة، إشارة بدء الدورات الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية بكفر الشيخ، بدءاً من 10 حتى 17 رمضان، فعاليات الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم، تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية.

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