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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات في رمضان لإفطار الصائمين

ميسي وحكيمي ونيمار
ميسي وحكيمي ونيمار

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، منع إيقاف المباريات أثناء أذان المغرب في شهر رمضان، للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار.

 

وذكرت شبكة “RMC” الفرنسية، أن لجنة الحكام بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أرسلت بريدا إلكترونيا إلى جميع حكام الدوري الفرنسي بمنع إيقاف المباريات من أجل إفطار اللاعبين الصائمين، لأن هذا القرار يتعارض مع أحكام النظام الأساسي للاتحاد.

 

وأضاف الاتحاد الفرنسي، أنه يلتزم بالدفاع على القيم الأساسية للدولة ومنع أي تمييز أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته الدينية أو السياسية.

 

وهدد الاتحاد الفرنسي الحكام بعقوبات حال تجاهل القرار وإيقاف المباريات لإفطار اللاعبين الصائمين.

 

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، وجهت الحكام مؤخرا بإيقاف مباريات البريميرليج، لمنح اللاعبين الصائمين فرصة للإفطار.

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