بتكلفة 1.854مليار جنيه.. الانتهاء من تبطين 119 ترعة في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج في الآونة الأخيرة العديد من المشروعات التي حلت منها جماليًا وإجماليًا، وكان أبرز تلك المشروعات هي تبطين الترع؛ بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.

وكان قد أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الإنتهاء من تبطين 119 ترعة، بطول 470 كيلو و928 متر، بنسبة تنفيذ أطوال 81%، من إجمالي أطوال الترع المُستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 196 ترعة، بطول 581 كيلو متر.

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بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه

وذلك بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري؛ من أجل تحسين جودة المياه ورفع درجة الحفاظ على البيئة إلى درجاتها القصوى.

وأشار "الفقي" إلى أنه جاري العمل في 77 ترعة، مُشددًا على أهمية مُراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها.

وأوضح أن أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، تكمن في ما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.