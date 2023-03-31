عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: انتصارات العاشر من رمضان ملحمة للتضحية في سبيل الوطن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

جاء في نص البرقية: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وجموع الشعب، ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن والزود عن أراضيه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات".

وأضاف: "إننا نجدد العهد لسيادتكم بأن نبذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة، من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، لتبقى مصرنا آمنة ‏مطمئنة، حماها الله من كل مكروه وسوء، وجعلها دوماً حصناً منيعاً في وجه الطغاة والمتربصين، وأن ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".

 

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

 

 

 

 

338731093_1643498326174735_334879962259528208_n
338731093_1643498326174735_334879962259528208_n
الفيوم اخبار الفيوم الرئيس السيسي رئيس الجمهورية العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

تبدأ من 20 لـ 25%.. توقعات بطرح شهادات إدخارية جديدة بعد رفع الفائدة

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

رامز جلال: أمير توفيق خلص الصفقة.. وإمام عاشور ضاحكا: ما أعرفشي

تُصرف غدا .. 3 هدايا من الدولة للموظفين والمعاشات بعد رفع الفائدة

تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن والبانيه| أبرز أخبار اليوم

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السوري في مصر غدا.. هل تحضر دمشق القمة العربية المقبلة؟

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

رامز جلال يجبر أمام عاشور على الاعتذار للخطيب ويعلن: مساعدة كهربا في الغرامة

تشكيل المريخ لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

بالقوة الضاربة| الزمالك يعلن تشكيل مباراته أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا

حادث مروع.. خروج قطارين عن مسارهما في سويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقلبات الطقس.. طعام يرفع المناعة في الإفطار

طريقة عمل قهوة عربي.. بمذاق لا يقاوم

السبب مضحك.. فيديو لـ بقرة تتظاهر بالنوم يحقق رواجا عبر تيك توك

أعراض اوع تستهين بها تنذر الإصابة بأمراض القلب

فيديو

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح .. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي..فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 10| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ