الأكبر في تاريخ الكلية | اتحاد طلاب هندسة القاهرة ينظم إفطارًا جماعيًا

يُعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن إقامة أكبر إفطار جماعي في تاريخ الكلية بفرعها الرئيسي بالجيزة، وذلك بتكوين الشكل الهندسي لفانوس رمضان بالمنطقة الواقعة أمام البوابة الرئيسية للكلية ومبنى الإدارة.

كما سيتم عمل أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية وعلمية قبل الإفطار مباشرة، كما سيتم عمل فقرة إنشاد ديني بعد الإفطار.

وأيضا ستتم تغطية اليوم كاملًا (Photography- Videography) بشكل احترافي لضمان تخليد هذا اليوم بكافة تفاصيله.



التسجيل من خلال إدارة رعاية الشباب في فرعي الكلية الجيزة والشيخ زايد بدءًا من يوم الأحد المُقبل الموافق 2 إبريل.