مادلين طبر : بعض الفنانين بيدفعوا فلوس عشان يسوقوا أعمالهم

قالت الفنانة مادلين طبر، إن هناك العديد من الفنانين يدفعون الكثير من الأموال لتسويق أعمالهم وشن حملات ترويجية لأعمالهم الفنية، وأحيانا يكون التسويق للفت نظر المخرجين بلوك جديد.

تابعت مادلين طبر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كرمت من مهرجان كازابلانكا عن دوري في فيلم مشوار العمر، أسعى للظهور إذا كان لدي عمل فني أريد أن أروج له وأخدم عليه، لذلك على الفنان أن يسوق لنفسه بشكل لائق وذكي.

أشارت الفنانة مادلين طبر، إلى أنها ترفض أي تكريم من المهرجانات الفنية إلا عن استحقاق وجدارة بشأن عمل شاركت به، مضيفة: "الحمد لله حصلت على العديد من الجوائز في المهرجانات وهناك تقدير كبير لتاريخي الفني لأني :"بشتغل من قلبي".