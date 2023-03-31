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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مادلين طبر تدخل في نوبة بكاء مفاجئة على الهواء

مادلين طبر
مادلين طبر

دخلت الفنانة مادلين طبر، في نوبة بكاء مفاجئة على الهواء، قائلة: بحب مصر من قلبي وبموت فيها وعندي حالة من العشق والشجن عند الحديث عنها.

تابعت مادلين طبر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر صاحبة فضل كبير عليها سبب نجاحها الفني، مضيفة: بكيت وأهديت الجائزة عن مشوار عمري لسيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي".


أضافت الفنانة مادلين طبر، كُرمت من مهرجان كازابلانكا عن دوري في فيلم مشوار العمر، وأسعى للظهور إذا كان لدي عمل فني أريد الترويج له والتخديم عليه، لذلك على الفنان أن يسوق لنفسه بشكل لائق وذكي.

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