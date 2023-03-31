مادلين طبر: خضعت لعمليات للحفاظ على جمالي

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها خضعت لعمليات تجميل من أجل المحافظة على شكلها وليس تغييره، موضحة أنها لم تعلن إضرابها عن الزواج كما قيل، ولم أعتزل الغرام".

تابعت مادلين طبر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الست حرة تلبس اللي هي عايزاه والراجل يغض بصره، زهقتونا الست لو لبست كيس هيتم التحرش بها وقتلها واغتصابها، هناك خلل في تربية الرجل منذ النشء".

أضافت الفنانة مادلين طبر، الفن بريء من تحرش الرجال بالمرأة، الفن يؤثر سلبا وإيجابا ولكن ليست بهذه الدرجة، والفن للتسلية والمتعة أولا، ويمكن أن تثقفك على هامش الغرض الأساسي".

