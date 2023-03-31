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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيستفزني| نقد لاذع من مادلين طبر لـ محمد رمضان بسبب هذا التصرف

صدى البلد

علقت الفنانة مادلين طبر، على خلافها مع الفنان محمد رمضان، موضحة أنها ذهبت إليه في مكتبه بسبب غضبه منها بعد رفضها تجسيد شخصية حماته في أحد المسلسلات، مضيفة: "محمد رمضان ولد مجتهد وكان بياخد دروس في التمثيل.  

تابعت مادلين طبر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تصرفات محمد رمضان واستعراض أمواله وثروته شيء مستفز، قائلة :"الناس مش ناقصة".

وعلقت الفنانة مادلين طبر، على ظاهرة السينما النظيفة، قائلة: إن هذه المصطلحات ظهرت في حقبة جماعة الإخوان، بغرض التطبيل لهم.
 

الفنان محمد رمضان محمد موسى الحضارة المصرية مادلين طبر محمد رمضان السينما النظيفة

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