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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

صدى البلد

هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023، بعد أن وصل سعر الذهب عيار 21 أعلى مستوى له عند 2260 جنيها عاود التراجع ليسجل مستوى 2225 جنيها.

فيما سجلت العقود الفورية لأسعار الذهب الآن مستوى 1,968 دولار للأوقية بنسبة انخفاض بلغت 0.59%. بينما تراجعت العقود الآجلة لسعر الذهب لتسجل 1,985 دولار للأوقية بنسبة انخفاض بلغت 0.58%.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,497 شراء 2,543
عيار 22بيع 2,289 شراء 2,331
عيار 21بيع 2,185 شراء 2,225
عيار 18بيع 1,873 شراء 1,907
عيار 14بيع 1,457 شراء 1,483
عيار 12بيع 1,249 شراء 1,271
الاونصةبيع 77,661 شراء 79,083
الجنيه الذهببيع 17,480 شراء 17,800
الكيلوبيع 2,497,143 شراء 2,542,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 1 أبريل 2023

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24237.77 ريال$63.35
سعر الذهب عيار 22217.95 ريال$58.07
اسعار الذهب عيار 21208.05 ريال$55.43
اسعار الذهب عيار 18178.33 ريال$47.51
سعر الذهب عيار 14138.70 ريال$36.95
سعر الذهب عيار 12118.88 ريال$31.68
اسعار أوقية الذهب7,394 ريال$1,970
اسعار جنيه الذهب1,664 ريال$443.46
اسعار كيلو الذهب237,765 ريال$63,350
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية
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