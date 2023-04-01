للآباء والأزواج.. طريقتان لتخفيض النفقة أو وقفها نهائيا

قضايا النفقة الزوجية من أكثر القضايا التي تشهدها محاكم الأسرة، حيث توجد 4 أنواع لدعوى النفقة، نفقة صغار ويستحقها الأطفال بعد إنفصال الوالدين، ويحدد قاضى محكمة الأسرة قيمة النفقة حسب التحريات ومفردات مرتب الأب، والنوع الثانى دعوى نفقة زوجية، وهذه الدعوى تقيمها الزوجة في حالة عدم انفاق الزوج عليها وهى في عصمته والنوع الثالث نفقة العدة تقيمها الزوجة عقب الطلاق وتستحقها لحين انتهاء عدتها، والنوع الرابع المتعة نفقة المتعة،. ويندرج تحت كل نوع نفقات أخرى مثل نفقة أجر مسكن و أجر حضانة و أجر رضاعة، وأجر خادمة، بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، ونفقة علاج نفقة ولادة، ومأكل وملبس، وغيرها من الدعاوي، ويصدر فيها احكام قضائية، ويكون الأب ملزم بسدادها للزوجة، والا اصبح معرضا للحبس، لكن السؤال هنا، هل من حق الزوج تخفيض النفقة أو الغائها؟ .. المحامي إسلام فتحي شرح طريقتان امام الزوج لخفض النفقة أو وقفها.

تخفيض النفقة

أشار المحامي إلى أنه عند امتناع الأب عن دفع النفقة تقوم الأم برفع دعوى نفقة الصغار ويتم صدور الحكم على الاب لكن بعد مرور عام يحق للأب رفع قضية تخفيض نفقة , ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة .

وشرح المحامي إسلام فتحي الحالتان قائلا" المحكمة تقوم بالتحقيق فى الموضوع فإذا زاد دخل الاب وبالتأكيد يكون الطفل كبر سنه واحتياجاته كثرت، والاب حاله أصبح ميسور يتم قبول زيادة النفقة المقامة من الزوجة ، اما اذا ثبت للمحكمة العكس بمعنى أن الاب حالة تدهور والتزاماته زادت ودخله قل ولا يوجد معه مال كافى للعيش كما كان الأول، يتم رفع قضية تخفيض نفقة , ويحكم القاضي بالتخفيض ".

واشار المحامي الى انه غالبا ما يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند تغيير الحال في مثل هذه الحالات :

1. كان موظف ثم خرج معاش

2. كان صاحب شركة ثم قام بإغلاقها

3. تاجر وخسر تجارته وبالتالى يقل دخله

4. كان يمتلك عقارات وأملاك ثم لسبب ما خسر أملاكه

وتابع" المقصود هنا أن السند فى قضية تخفيض نفقة , الحال يسرا وعسرا، للزوج، فكلما كان الاب معسرا وثبت للمحكمة عسرة الاب هنا يكسب الزوج الدعوى اما اذا كان الاب موسورا يخسر دعواه .

كف النفقة

وأضاف المحامي المتخصص في محاكم الاسرة، انه من حق الزوج رفع دعوى تسمى كف النفقة وذلك لوقفها بشكل نهائى .

وتابع " هذه الدعوي ترفع عند حدوث هذه الحالات، بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة يحق للاب رفع دعوى كف النفقة، وكذلك إذا كان الابن قادر على الكسب يحق للاب رفع دعوى كف نفقة .

واستطرد " الفرق بين تخفيض النفقة وكف النفقة انه في التخفيض، الأب يطالب بتقليل النفقة المفروضة , أما فى كف النفقة الأب يطالب بوقف النفقة بشكل نهائى" .