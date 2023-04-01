الطفلة مش بنتي.. قهوجي يقيم علاقة مع معاقة بالحوامدية مستغلا حالتها

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة قهوجي الى محكمة الجنايات لاتهامه بمواقعة فتاة من ذوي الإعاقة العقلية واستمعت النيابة الي اعترافات المتهم.

وأقر المتهم في اعترافات النيابة العامة تفاصيل ارتكابه للواقعة حيث قال :

س/ ما تفصيلات ما إقرارك ؟

ج/ اللي حصل اني من حوالي خمسة اشهر كنت شغال في القهوة اتعرفت عليها كانت معدية من قدام القهوة كلمتها و عرضت عليها انها تعيش معايا و قولتلها انا مطلق و عايش وحدانی و قبلت و بعدها حبتها تعيش معايا في شقة في قرية، فضلت عايشة معايا وكتبت عليها ورقتين عرفي بس الورقتين دول ضاعوا مني و حاولت انى اتجوزها رسمی بس هيا مكانش ليها بيانات رسمية.

وأضاف في اعترافاته، فضلت عايش معاها حياة المتجوزين و لما عرفتها كانت حامل وكنت بصرف عليها وفضلت جنبها لحد ما ولدت الطفلة و برده فضلت جنبها لحد امبارح كنا بايتين عند اختي في الحوامدية و عملت مشاكل هناك، كانت عايزة تسيب البنت وسابتها و مشیت و خدت البنت و جريت وراها و قفتها في الشارع و قولتلها انتي عايزة تروحي فين و تسيبي البنت و اديتها البنت راحت برده سابتها في الشارع وكانت عايزة تركب حاجة و تمشى راحت الناس شافتنا و عرفوا منى الموضوع راحوا قالوا المشكلة دى تتحل في القسم وكلموا القسم وجيه خدنا و روحنا القسم.

تفاصيل الواقعة من أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أنه بدائرة قسم الحوامدية قام المتهم" قهوجي الحوامدية"،بمواقعة المجني عليها بغير رضاها مستغلا أفتها العقلية، بان حسر عنها ملابسها حتي بلغ شهوته كما أن المتهم عرض المجني عليها – للخطر بأن عرض أمنها وحياتها للخطر وتعدي عليها جنسيا حال كونها من ذوي الإعاقة على النحو المبين بوصف الاتهام السابق