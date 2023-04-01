حماة الوطن ببني سويف يوزع 2000 شنطة مواد غذائية على المحتاجين بالفشن

قامت أمانة حماة الوطن في مركز الفشن برئاسة نهي عصمت الأزهري أمين الحزب بمركز الفشن بتوزيع 2000 شنطه مواد غذائية علي المحتاجين ببندر وقري مركز الفشن من أصل ٢٠٠٠ شنطه على مناطق مختلفه من مدينه الفشن



تأتي هذه المشاركة من حزب حماة الوطن في إطار المبادرة الرئاسية للحماية الاجتماعية "كتف في كتف"، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

وتستهدف المبادرة الرئاسية توزيع 6 ملايين كرتونة غذائية بكافة محافظات الجمهورية تزامناً مع شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

339413540_729642245310826_6054194787468009119_n

339277591_549105873957976_4505192606794301209_n