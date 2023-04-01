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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن ببني سويف يوزع 2000 شنطة مواد غذائية على المحتاجين بالفشن

حماة الوطن ببني سويف
حماة الوطن ببني سويف

قامت  أمانة حماة الوطن في مركز الفشن  برئاسة نهي عصمت الأزهري أمين الحزب بمركز الفشن  بتوزيع 2000 شنطه مواد غذائية  علي المحتاجين ببندر وقري مركز الفشن  من أصل ٢٠٠٠ شنطه على مناطق مختلفه من مدينه الفشن 

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تأتي هذه المشاركة من حزب حماة الوطن في إطار المبادرة الرئاسية للحماية الاجتماعية "كتف في كتف"، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
وتستهدف المبادرة الرئاسية توزيع 6 ملايين كرتونة غذائية بكافة محافظات الجمهورية تزامناً مع شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

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