استعدادا لمهرجان الهجن بسيناء .. تجهيز مضار السباق غرب العريش

تستعد محافظة شمال سيناء، لتنظيم مهرجان سباقات الهجن في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي ٢٥ أبريل ٢٠٢٣م.، بحضور المحافظات المهتمة برياضة الهجن تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الاتحاد المصري لرياضة الهجن .

الكيلو ١٧ غرب العريش:

وفي هذا الصدد .. تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، الجمعه منطقه الهجن بالكيلو ١٧غرب مدينة العريش ، يرافقه اللواء مصطفي محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ



و اشاد محافظ شمال سيناء بحجم العمل فى منطقه المضمار استعدادآ لسباق الهجن الذى سيقام بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى.



وقد سبق تنفيذ مهرجان الهجن في ١٥ سبتمبر من العام الماضي بمشاركة نحو ٧٠٠ جمل على مدى ٣ أيام.