صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية بلغت 390 مليون دولار خلال 2022

ارتفعت صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية بنسبة 18% لتبلغ 390 مليون دولار خلال 2022، في مقابل 332 مليون دولار خلال 2021.

وأضاف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أنه تم التصدير إلى 105 دول خلال العام الماضي، حيث استحوذت 10 دول على 68.3% من إجمالي قيمة الصادرات بنحو 266,303 مليون دولار.

وجاءت الهند في المركز الأول بقائمة الدول المستوردة للمواد المحجرية والمعدنية من مصر بما قيمته 90.664 مليون دولار في مقابل 78.798 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 15%.