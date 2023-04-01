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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 266,303 مليون دولار.. ننشر الدول المستوردة للمواد المحجرية والمعدنية خلال 2022

صدى البلد

استحوذت 10 دول على 68,3% من إجمالي صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية  بنحو 266,303 مليون دولار 2022.


وأضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان  الهند جاءت في المركز الأول بقائمة الدول المستوردة للمواد المحجرية والمعدنية من مصر بما قيمته 90,664 مليون دولار في مقابل 78,798 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 15%.


ونمت قيمة صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية إلى إسبانيا بنسبة 234% لتبلغ 15,6 مليون دولار في مقابل 4,666 مليون دولار، وللسعودية بنسبة 171% لتسجل 26,909 مليون دولار  في مقابل 9,927 مليون دولار.

وقفزت قيمة صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية  إلى البرازيل بنسبة 4851% لتسجل 15,567 مليون دولار  في مقابل 314 ألف دولار،  ولهولندا بنسبة 1966% لتبلغ 14,025 مليون دولار في مقابل 680 ألف دولار.

وارتفعت صادرات المواد المحجرية والمعدنية المصرية إلى بولندا بنسبة 213% لتسجل 12,471 مليون دولار في مقابل 3,99 مليون دولار، وإلى لبنان بنسبة 13% لتبلغ 16,185 مليون دولار في مقابل 14,353 مليون دولار.

وزادت قيمة صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية إلى تركيا بنسبة 8% لتسجل 24,924 مليون دولار في مقابل 23,116 مليون دولار.

وانخفضت صادرات المواد المحجرية والمعدنية المصرية إلى اندونيسيا بنسبة 45% من العام الماضي لتسجل 34,346 مليون دولار  في مقابل 62,12 مليون دولار، و إلى اتحاد ماليزيا- ملايو سابقا بنسبة 42% لتبلغ 15,585 مليون دولار في مقابل 26,782 مليون دولار.

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