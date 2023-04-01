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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يتحدى مانشستر سيتي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي

ليفربول ضد مانشستر
ليفربول ضد مانشستر سيتي

يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ظهر السبت اليوم، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج مانشستر سيتي، الفوز على ليفربول للحفاظ على أمله في الاحتفاظ باللقب، الذي ينافس عليه آرسنال هذا الموسم.

وبعد فترة من تراجع النتائج استعاد مانشستر سيتي اتزانه مؤخرا وحقق الفوز في آخر 6 مباريات من بينها 2 في كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب بريستول سيتي ٣-٠ وبيرنلي ٦-٠ ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة.

كما اكتسح لايبزيج الألماني ٧-٠ في مباراة شهدت تألق القناص النرويجي إيرلينج هالاند بشكل لافت عبر تسجيله 5 أهداف (ميجا هاتريك) قاد بها فريقه للعبور إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند ورفاقه 13 هدفا في آخر مباراتين لسيتي الذي لم يعرف طعم الهزيمة بآخر 10 مواجهات على مستوى كافة المسابقات ، ولم تستقبل شباكه أي أهداف في آخر 5 لقاءات.

في المقابل يتطلع ليفربول لتحقيق الفوز على السيتي، من أجل مواصلة حملته للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان ليفربول تلقى هزيمة في آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة التوقف الدولي أمام بورنموث المهدد بالهبوط 0-1، حيث جاءت تلك الخسارة المفاجئة بعد سلسلة من 5 مباريات بدون أي خسارة.

مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي السيتى محمد صلاح

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