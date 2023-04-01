جمهور الأهلي يتوافد على ستاد القاهرة استعداداً لمباراة الهلال| شاهد

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، لقطات لجمهور النادي الأهلي، على بوابات ستاد القاهرة استعدادا لمباراة الهلال السوداني.

وحرص الجمهور على مؤازرة فريقهم أمام الهلال السوداني في مواجهتهما المرتقبة بدوري أبطال أفريقيا.

جمهور الأهلي أمام ستاد القاهرة

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، أو بفارق هدفين حال تسجيل الهلال هدفا أو أكثر، للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يكفي الهلال السوداني التعادل، للصعود.

ترتيب المجموعة الثانية:

1- صن داونز: 11 نقطة

2- الهلال: 10 نقاط

3- الأهلي: 7 نقاط

4- القطن الكاميروني: 0 نقاط