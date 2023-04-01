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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقد جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره السوري

سامح شكري
سامح شكري

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أعلن عن عقد مباحثات موسعة بين وفدي القاهرة ودمشق حاليا، واستقبل سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية اليوم، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية ، بأنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته علي كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما في ذلك جهود التعافي من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.

سامح شكري وزير الخارجية وزارة الخارجية سامح شكري وزير الخارجية المتحدث باسم الخارجية الدكتور فيصل المقداد السفير أحمد أبو زيد

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