اليوم .. تمريض حلوان تبدأ امتحانات الميدتيرم

أعلنت جامعة حلوان عن بدء امتحانات الميد تيرم للقصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ بأغلب كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية من كورونا.

وكشفت كلية التمريض جامعة حلوان عن إنهاء الكلية كافة الاستعدادات للقامة امتحانات الميد تيرم بداية من اليوم الاحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ ، حيث إن الكلية قد انتهت من تجهيز القاعات والمدرجات وتعقيمها وتوفير كافة سبل الراحل للطلاب خلال الامتحانات.

وصرحت ادارة كلية التمريض جامعة حلوان بأن امتحانات الميدتيرم ستجري حضوريًا داخل القاعات ولا نلجأ لنظام الأونلاين لطبيعة الكلية العملية، وان الكلية كشفت أن اسئلة الامتحانات سهلة ومتنوعة ليستطع الطلاب الإجابة عليها، متمنية للطلاب التفوق الدائم.

جدير بالذكر انه نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان ندوة توعوية بعنوان “معاً نستطيع القضاء على الأمية من أجل رؤية مصر 2030”.

تأتي الندوة في إطار الدور الريادي لمشاركة جامعة حلوان في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، ووفقاً لبروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة توعية الطلاب والطالبات بأهمية الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.