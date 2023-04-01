البتلو بـ 160 جنيهًا .. أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة

على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق بسبب الأزمات العالمية المتتالية والتى من بينها الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت علي حركة الشحن والاستيراد وخاصة على الأعلاف ، إذ تمثل الأعلاف من 60 لـ 80 % من تكلفة إنتاج الماشية ، تعمل الحكومة المصرية علي توفير اللحوم بأسعار مخفضة فى منافذها.

أسعار اللحوم التشادية

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصري، بين 140 و160 جنيها للكيلو، فيما تصل أسعار اللحوم البلدي إلى 165 جنيها في منافذ التموين.

وتستهلك مصر مليون طن من اللحوم الحمراء سنويا، يتم توفير 650 ألف طن من السوق المحلي، فيما يتم استيراد الكمية المتبقية من عدة أسواق أبرزها البرازيل، وتستحوذ على نسبة 60% من الواردات المصرية من اللحوم.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 220 جنيهًا.

وتبدأ أسعار اللحوم المجمدة اليوم من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فوصل سعره إلى 150 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 90 جنيهًا، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 270 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر اللحمة الجملى عند 180 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيه، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170 جنيها للكيلو.

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 180 جنيها للكيلو.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة لم تألُ جهدا من أجل السيطرة على أسعار اللحوم بأنواعها والمساهمة فى خفض أسعارها فى ظل الأزمات العالمية الراهنة.

وأشار "سليمان" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، إلي أن وزارة الزراعة تطرح كلا من اللحوم البلدية والجملي والضأن بأسعار تنافسية فى منافذها عن الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين وفى نفس الوقت، خلق حالة من التنافسية فى الأسواق.

وأضاف أن هناك اهتمام كبير من الدولة بالثروة الحيوانية وتنميتها فى مصر خاصة وأننا لدينا عجز فى إنتاج اللحوم ، فوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مشروع البتلو