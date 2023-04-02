باستثناء «صن داونز»|رضا عبدالعال: الأهلي قادر على تخطي أي فريق في أفريقيا

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية أن فريق الأهلي قادر على الفوز على أي فريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل إلى الدور التالي على حساب فريق الهلال السوداني.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن فريق الأهلي قادر على تخطي أي فريق في إفريقيا باستثناء "صن داونز الجنوب أفريقي بسبب قوة الأخير".

وأضاف:" الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على فريق الهلال السوداني واستطاع حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي".

تأهل الأهلي لربع نهائى على حساب الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذى جمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وسجّل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال.