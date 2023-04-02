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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترقب أهلاوي.. موعد قرعة دور ربع النهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

حسم النادي الأهلي التأهل الى دور ربع النهائي بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا .

وجاء الهدف الأول للنادي الأهلي بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25 ، وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وسجّل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال.

ويواجه النادي الأهلي أحد الفرق المتصدرة من المجموعات الثلاثة وهم الوداد او الرجاء المغربي او الترجي التونسي في دور ربع النهائي بعد إجراء القرعة .

ومن المقرر إقامة قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وكذلك كأس الكونفيدرالية،  يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الجاري بالقاهرة، في تمام الساعة 8:30 مساءً وتذاع عبر قناة بين سبورت المفتوحة .

المتأهلين لدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 

في المجموعة الاولي نجح فريق الوداد المغربي في حسم المركز الأول بالفوز علي شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد

ويتأهل من المجموعة الاولي كلا من الوداد المغربي صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة بينما تأهل شبيبة القبائل الجزائري بعد احتلال المركز الثاني برصيد 10 نقاط

كما تعادل الترجي التونسي سلبيا مع شباب بلوزداد الجزائري وتأهلا سويا الي دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا بعد خروج الزمالك والمريخ السوداني من البطولة .

كما حسم الرجاء المغربي التأهل مبكرا بعد حصد المركز الأول مبكرا بخمس إنتصارات وتعادل وحيد وجمع 16 نقطة وتأهل سيمبا التنزاني صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط .

وكان فريق صن داونز الجنوب إفريقي قد تأهل قبل الأهلي لدور ربع النهائي بعد حسم الصدارة

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