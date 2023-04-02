مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 2 -4 -2023، العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها لقاء نابولي ضد ميلان في قمة الدوري الإيطالي بجانب مباراة بيراميدز وفيوتشر في الكونفيدرالية الإفريقية.
الكونفيدرالية الأفريقية
مازيمبي vs يانج أفريكانز – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 4
ديابل نوار vs موتيما بيمبي – الساعة 6 مساء - قناة beIN Sports HD 3
أسيك ميموزا vs ريفرز يونايتد – الساعة 6 مساء - قناة beIN Sports HD 4
بيراميدز vs فيوتشر – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 4
مارومو جالانتس vs سانت إيلوي لوبوبو – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 3
اتحاد الجزائر vs الأخضر الليبي – الساعة 10 مساء
أسكو كارا vs الجيش الملكي – الساعة 10 مساء
الاتحاد المنستيري vs ريال باماكو – الساعة 10 مساء
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد vs ساوثهامتون – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium
نيوكاسل يونايتد vs مانشستر يونايتد – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو vs ألميريا – الساعة 2 ظهرا - قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد vs بلد الوليد – الساعة 4:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1
فياريال vs ريال سوسييداد الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد vs ريال بيتيس – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
بولونيا vs أودينيزي – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1
مونزا vs لاتسيو – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1
سبيزيا vs ساليرنيتانا – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 2
روما vs سامبدوريا – الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
نابولي vs ميلان – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
كولن vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3:30 عصرا
فيردر بريمن vs هوفنهايم – الساعة 5:30 مساء
الدوري الفرنسي
ليل vs لوريان – الساعة 1 ظهرا
أنجيه vs نيس – الساعة 3 عصرا
كليرمون فوت vs اجاكسيو – الساعة 3 عصرا
نانت vs ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا
ستاد بريست vs تولوز – الساعة 3 عصرا
موناكو vs ستراسبورج – الساعة 5 مساء
باريس سان جيرمان vs ليون – الساعة 8:45 مساء
الدوري التركي
عمراني سبور vs قونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا
جيرسونسبور vs ألانيا سبور – الساعة 3 عصرا
فناربخشة vs بشكتاش – الساعة 7:30 مساء