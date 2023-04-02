مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 2 -4 -2023، العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها لقاء نابولي ضد ميلان في قمة الدوري الإيطالي بجانب مباراة بيراميدز وفيوتشر في الكونفيدرالية الإفريقية.

الكونفيدرالية الأفريقية



مازيمبي vs يانج أفريكانز – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 4

ديابل نوار vs موتيما بيمبي – الساعة 6 مساء - قناة beIN Sports HD 3

أسيك ميموزا vs ريفرز يونايتد – الساعة 6 مساء - قناة beIN Sports HD 4

بيراميدز vs فيوتشر – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 4

مارومو جالانتس vs سانت إيلوي لوبوبو – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 3

اتحاد الجزائر vs الأخضر الليبي – الساعة 10 مساء

أسكو كارا vs الجيش الملكي – الساعة 10 مساء

الاتحاد المنستيري vs ريال باماكو – الساعة 10 مساء

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد vs ساوثهامتون – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

نيوكاسل يونايتد vs مانشستر يونايتد – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو vs ألميريا – الساعة 2 ظهرا - قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد vs بلد الوليد – الساعة 4:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1

فياريال vs ريال سوسييداد الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد vs ريال بيتيس – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

بولونيا vs أودينيزي – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا vs لاتسيو – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1

سبيزيا vs ساليرنيتانا – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 2

روما vs سامبدوريا – الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي vs ميلان – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

كولن vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3:30 عصرا

فيردر بريمن vs هوفنهايم – الساعة 5:30 مساء

الدوري الفرنسي

ليل vs لوريان – الساعة 1 ظهرا

أنجيه vs نيس – الساعة 3 عصرا

كليرمون فوت vs اجاكسيو – الساعة 3 عصرا

نانت vs ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا

ستاد بريست vs تولوز – الساعة 3 عصرا

موناكو vs ستراسبورج – الساعة 5 مساء

باريس سان جيرمان vs ليون – الساعة 8:45 مساء

الدوري التركي

عمراني سبور vs قونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا

جيرسونسبور vs ألانيا سبور – الساعة 3 عصرا

فناربخشة vs بشكتاش – الساعة 7:30 مساء