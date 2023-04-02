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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 2 -4 -2023، العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها لقاء نابولي ضد ميلان في قمة الدوري الإيطالي بجانب مباراة بيراميدز وفيوتشر في الكونفيدرالية الإفريقية. 

الكونفيدرالية الأفريقية


مازيمبي vs يانج أفريكانز – الساعة 3 عصرا - قناة  beIN Sports HD 4  

ديابل نوار vs موتيما بيمبي – الساعة 6 مساء - قناة  beIN Sports HD 3          

أسيك ميموزا  vs ريفرز يونايتد – الساعة 6 مساء - قناة  beIN Sports HD 4            

بيراميدز  vs فيوتشر – الساعة 10 مساء - قناة  beIN Sports HD 4        

مارومو جالانتس vs سانت إيلوي لوبوبو – الساعة 10 مساء - قناة  beIN Sports HD 3      

اتحاد الجزائر vs  الأخضر الليبي – الساعة 10 مساء            

أسكو كارا vs الجيش الملكي – الساعة 10 مساء      

الاتحاد المنستيري vs ريال باماكو – الساعة 10 مساء    

الدوري الإنجليزي 
وست هام يونايتد  vs ساوثهامتون – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium          

نيوكاسل يونايتد vs مانشستر يونايتد – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني
 سيلتا فيجو vs ألميريا – الساعة 2 ظهرا - قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد  vs  بلد الوليد – الساعة 4:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1

فياريال vs ريال سوسييداد الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1    

أتلتيكو مدريد vs ريال بيتيس – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي
بولونيا vs أودينيزي – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1                  

مونزا vs لاتسيو – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1            

سبيزيا vs ساليرنيتانا – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 2                              

روما  vs سامبدوريا – الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي vs ميلان – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني  
كولن  vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3:30 عصرا              

فيردر بريمن vs  هوفنهايم – الساعة 5:30 مساء

 الدوري الفرنسي  
ليل   vs  لوريان – الساعة 1 ظهرا            

أنجيه  vs نيس – الساعة 3 عصرا              

كليرمون فوت vs اجاكسيو – الساعة 3 عصرا                        

نانت  vs ستاد ريمس  – الساعة 3 عصرا          

ستاد بريست  vs تولوز – الساعة 3 عصرا                  

موناكو vs  ستراسبورج – الساعة 5 مساء                        

باريس سان جيرمان vs  ليون – الساعة 8:45 مساء

 الدوري التركي
عمراني سبور vs  قونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا                  

جيرسونسبور vs ألانيا سبور – الساعة 3 عصرا                        

فناربخشة vs بشكتاش – الساعة 7:30 مساء  

ميلان نابولي الدوري الايطالي بيراميدز فيوتشر الكونفيدرالية

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