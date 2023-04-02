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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شاب أطلق النار على عامل في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس عامل في نهاية العقد الثاني من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر إطلاقه النيران على أخر عشريني، حيث أصابه بطلق ناري بالساق اليُسرى، في سوهاج.

وكان قد أصيب عامل في منتصف العقد الثالث من العُمر، بطلق ناري بالساق اليُسرى، على يدي عامل في نهاية العقد الثاني من العُمر؛ إثر خلافات مالية قائمة فيما بينهما، وذلك أثناء تواجدهما بعرابة ابو الدهب بمحافظة سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو "أحمد ج م- 24 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز المراغة"، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى.

وبالإنتقال والفحص وبسؤاله إتهم المدعو (عمر ع ث- 18 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل)، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته حال تواجدهما بناحية عرابة أبو دهب؛ ما أدى لإصابته المُشار إليها؛ بسبب خلافات ماليه سابقة بينهما.

وعقب اثبات التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة عبارة عن فرد محلي الصنع، بأرشادة، واقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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