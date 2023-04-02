عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورات تدريبية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة لتعليم اللغات الأكثر انتشارا بالقارة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ينظم مركز تعليم اللغات الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، عددا من الدورات التدريبية لتعليم اللغات الأفريقية الكبرى الأكثر انتشارا في أفريقيا.

 وهي: (السواحيلية - الهوسا - الأمهرية - الفولانية - الصومالية) بهدف فتح جسور التواصل والتفاهم بين مصر والدول الأفريقية للناطقين بهذه اللغات والانفتاح على أفريقيا وتعزيز التواصل والتعاون معها دولًا وشعوبًا.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تهتم بالملف الأفريقي، وتدعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية، وتعزيز الترابط والتقارب مع سائر الدول الأفريقية، ودعم العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي لتحقيق التكامل الأفريقي بمعناه الواسع، مؤكدًا أن كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة صرح مصري رائد في كافة التخصصات والشؤون الأفريقية، وتوظف خبراتها وإمكانياتها البحثية والخدمية باعتبارها بيت خبرة أفريقيا، بالإضافة إلى دور الكلية قي تعميق المعرفة بشؤون القارة السمراء، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا.

من جانبه، قال الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن مركز تعليم اللغات الأفريقية تم تأسيسه في عام 2019 بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ليكون أول مركز يتم إنشاؤه في الجامعات المصرية والعربية بهدف تعليم اللغات الأفريقية والقيام بدور مهم وحيوي في خدمة التوجهات والمصالح المصرية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن المركز يستهدف تقديم الدورات التدريبية وخدمات الترجمة من اللغات الإفريقية وإليها لإعداد مترجم أو معلم لغة أفريقية على قدر كبير من المهارة والكفاءة، إلى جانب الدور الذي يقوم به المركز في نشر ثقافة الانفتاح على القارة وتعزيز التواصل بين أبنائها.

رئيس جامعة القاهرة الدراسات الأفريقية كلية الدراسات الافريقية القارة السمراء الدكتور محمد عثمان الخشت العلاقات المصرية كلية الدراسات الإفريقية العليا الدكتور عطية الطنطاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

%19؜ ثابت و22٪؜ متناقص.. شهادتان لمدة 3 سنوات من بنكي الأهلي ومصر|تفاصيل

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2- 4- 2023

هشجع الأهلي.. نجم الزمالك يعلن تغيير انتمائه بعد ثلاثية القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

إسرائيل.. المدعية العامة تعارض مساعي بن غفير لإنشاء حرس وطني

تجاوز آزارو وعلاء ابراهيم.. حسين الشحات يحقق رقمًا قياسيًا مع الأهلي

بينهم 6 أطفال.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

إعلان الشاي السبب|شاهد صور شيرين رضا بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

نتنياهو: إسرائيل تكبد الأنظمة الداعمة للإرهاب ثمنًا باهظًا

وفاة مشجع الاتحاد السكندري ضحية حادث صالة حسن مصطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واحد من الثلاثي الناري.. من هو منافس الأهلي في ربع نهائي إفريقيا؟

الدواء المعجزة .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن علاج لمرضى القلب

بعد مناقشة حضرة العمدة القضية|استشاري صحة نفسية: الختان انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

بقت تريند .. سيدة ترتكب جريمة في حق الكنافة تثير الجدل علي الفيسبوك

فيديو

خضعت لعمليات للحفاظ على جمالي.. الفنانة مادلين طبر تبكى على الهواء

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ