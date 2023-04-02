أبرز تصريحات رئيس جامعة القاهرة خلال اجتماع المجلس الأخير.. تفاصيل

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وفى هذا التقرير ننشر لكم أبرز ما جاء فى المجلس الأخير لجامعة القاهرة.