أبرز تصريحات رئيس جامعة القاهرة خلال اجتماع المجلس الأخير.. تفاصيل

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.
وفى هذا التقرير ننشر لكم أبرز ما جاء فى المجلس الأخير لجامعة القاهرة.
- اعتماد مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية في مختلف كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، وبهدف نهضة الفكر العربي المعاصر وتجديده، ومعالجة مقترحات المشروعات البحثية للقضايا القومية والتحديات التى تواجه المجتمع بتمويل يتراوح بين 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع بحثي.
- الموافقة على إنشاء وادي جامعة القاهرة للعلوم والتكنولوجيا وفقا للخطة للاستراتيجية للجامعة (2021-2025)، وتشكيل لجنة تختص بإعداد تصور متكامل لإنشاء وادي جامعة القاهرة،
- ضرورة التوسع في تحويل الوحدات الإنتاجية بالكليات والمراكز ذات الطابع الخاص بالكليات والجامعة إلى شركات تابعة حتى يتم الاستفادة منها الاستفادة القصوى في تقديم خدماتها للمجتمع.
- اعتماد عدة مذكرات تفاهم، من بينها مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة إيست لندن، ومذكرة تفاهم المنح ثنائية الدرجة بين الجامعة وجامعة شرق لندن، ومذكرة تفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية "CEDAJ".
- طرح مسابقة أفضل كلية ومعهد صديق للبيئة، بهدف قياس مدى التزام كليات جامعة القاهرة ومعاهدها بالمعايير اللازمة .
- إطلاق قافلة مساعدات غذائية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بالأماكن الأكثر احتياجا بمحافظة الجيزة ومحيط الجامعة، وتتضمن توزيع مواد غذائية،
- دمج مركز المناطق الدولية مع مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت مسمى "مركز الدراسات السياسية وحوار الثقافات".