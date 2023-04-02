"الميد تيرم" في جامعة حلوان| إلكتروني بكلية حقوق و"بابل شيت" بفنون تطبيقية.. والطلاب: يشمل جميع المنهج

حقوق حلوان: امتحانات الميد تيرم بالنظام الإلكتروني

فنون تطبيقية حلوان: نطبق نظام البابل شيت بامتحانات الميد تيرم

صيدلة وعلوم حلوان: طبيعة الكليات العملية تلزمنا بعقد الامتحانات حضوريا بالجامعة

بدأت كليات جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بـجامعة حلوان، بأن امتحانات الميدتيرم بالكلية بدأت يوم 26 مارس دون وجود أية مشكلة على وجه الإطلاق حتى الآن.

وكشف عميد كلية العلوم أن الامتحانات تجرى بالكلية حضوريًا بالجامعة بنظام الامتحان المقالي وليس بنظام الأونلاين، لأن الكلية عملية ويجب على الطلاب تطبيق ما يدرسونه، حيث إن المقررات النظرية قليلة.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب إن امتحانات الميدتيرم هي مقياس لمدى استيعاب الطالب خلال الفترة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، ليتمكن من تعديل مستواه، وإن تطبيقها يهدف لإعداد أجيال متفوقة قادرة على تحقيق التنمية.

وأكد عميد كلية العلوم جامعة حلوان، أنه يتم يوميا تعقيم المدرجات والقاعات بالكلية وتطهيرها جيدًا، حرصا على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأنه يتم يوميا التنبيه أيضًا على الطلاب بارتداء الكمامات، واستخدام الحكول طوال الوقت، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

من جانبها، قالت الدكتورة أمل لطفى، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إن الكلية بدأت فى تنظيم امتحانات الميد تيرم، مشيرة إلى أن الاختبارات تعقد إلكترونيا بمركز الاختبارات بجامعة حلوان.

وأوضحت عميدة حقوق حلوان أن الاختبارات بدأت لطلاب الفرقة الأولى بواقع 5500 طالب انتساب وانتظام، لافتة إلى أن الامتحانات مستمرة لطلاب الفرقة الأولى حتى يوم الاثنين المقبل.

وأكدت الدكتورة أمل لطفي أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى، وتظهر النتيجة بمجرد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات.

وأشارت عميد كلية الحقوق إلى أن تطبيق الكلية للاختبارات الإلكترونية يأتي من أهمية الاختبارات الإلكترونية، حيث توفر على الجامعة طباعة الأوراق، وإرهاق التصحيح لأعضاء هيئة التدريس، كما أن التصحيح الإلكترونى يخرج النتيجة بشكل دقيق.

فيما قالت الدكتورة ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني تسير بصورة منتظمة وبشكل جيد للغاية وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن امتحانات الميدتيرم تستمر حتى منتصف رمضان، مشيرة إلى أنه خلال هذا الأسبوع يمتحن الطلاب في مقررات المواد العامة، والمواد التخصصية في الأقسام العلمية على مدار الأسبوعين دون وجود أية مشكلة على وجه الإطلاق.

وأضافت عميد كلية الفنون التطبيقية أن امتحانات الميدتيرم حضوريًا بالكلية ولا يوجد نظام الأونلاين.

وعن نظام الامتحانات بالكلية، أكدت الدكتور ميسون قطب أن الكلية تعتمد نظام البابل شيت، حيث يشمل أسئلة متنوعة وفي مستوى جميع الطلاب، وهو عبارة عن اختيار من متعدد وصح وخطأ، وذلك للمقررات النظرية فقط لا غير.

وكشف الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن الكلية بدأت عقد امتحانات الميدتيرم للطلاب بداية شهر رمضان المبارك، وتستمر حتي منتصف الشهر الكريم.

وقال الدكتور سامح سرور إنه تم الانتهاء من تعقيم الأماكن والمعامل والقاعات الخاصة بامتحانات الميدتيرم، وإن الامتحانات تعقد حضوريا، وإن الكلية لن تلجأ أبدا لنظام الأونلاين لطبيعتها العملية.

وكشف عميد صيدلة حلوان أنه بالنسبة لأسئلة الامتحانات، فقد تم وضعها للطلاب من قبل أعضاء هيئة التدريس، وأنها في متناول الطالب المتوسط.

وتحدث أحمد علي، الطالب بحقوق حلوان، عن تجربته لنظام الامتحان الإلكتروني، قائلا إن النظام جعل الامتحان يشمل جميع أجزاء المنهج، ما يسهل على الطالب المذاكرة والتفوق.