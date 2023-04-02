عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أوكرانيا.. إعلان صادم من التليفزيون الروسي الحكومي بشأن مهاجمة فنلندا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

طالب التليفزيون الروسي الحكومي، بتحرك جيش موسكو لـ“تحرير” فنلندا، حيث اقتربت فنلندا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي وقت سابق، صوّت البرلمان التركي، على الموافقة على عضوية فنلندا في الناتو، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام هلسنكي لتصبح أحدث عضو في الناتو بينما يوجه أيضًا ضربة قوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأصبحت مخاوفه بشأن توسع التحالف العسكري شرقًا نقطة اشتعال رئيسية في العلاقات الدولية في الأشهر التي سبقت غزوه لأوكرانيا.

وستجلب عضوية فنلندا الناتو إلى عتبة روسيا حيث يشترك البلدان في حدود شمالية.

صدمة في أوروبا.. بولندا تعترف بفشل الحرب ضد روسيا

سنتصدى للتجاوزات.. بوريل يتوعد روسيا بعد رئاستها لمجلس الأمن

خلال مناقشة أخيرة في البرنامج التلفزيوني الروسي “60 دقيقة” علي قناة “روسيا-1” الحكومية، أثار المحللون آفاق “تحرير” فنلندا.

ونشرت السلطات الروسية والمحللون خطابا مماثلا حول أوكرانيا، حيث سعوا إلى تبرير غزو الدولة التي مزقتها الحرب من خلال الادعاء بمحاولة “تحرير” حكومة أوكرانيا من النازيين، على الرغم من أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفسه يهودي.

ووصف الناقد دميتري أبزالوف الوضع المتعلق بفنلندا بأنه فوضى وخارج أيدينا بالفعل.

لكن مضيفة قناة “روسيا-1” الحكومية، أولجا سكابييفا، قالت إن فنلندا هي “أرضنا التاريخية” ودعت روسيا إلى اتخاذ إجراءات بشأن عضوية فنلندا التي تلوح في الأفق في الناتو.

وقالت: “علينا تحرير الشعب الفنلندي الشقيق”.

روسيا الناتو موسكو أوكرانيا التلفزيون الروسي بوتين فنلندا السلطات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

تردد رجال على المنزل|مفاجأة في قضية الأب المتهم بقتل 7 من أسرته

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2- 4- 2023

%19؜ ثابت و22٪؜ متناقص.. شهادتان لمدة 3 سنوات من بنكي الأهلي ومصر|تفاصيل

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

موضوعات متعلقة

الكل سيموت.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مأساة في الجيش الأوكراني

صدمة في أوروبا.. بولندا تعترف بفشل الحرب ضد روسيا

الطريق إلى الجحيم.. الألمان يوبخون سفير أوكرانيا بسبب دعوات السلام

نتنياهو: سأتدخل في إدارة أزمة الشارع الإسرائيلي بنفسي

بعد مقتل مستشاري الحرس الثوري.. إيران تتوعد إسرائيل

إسرائيل تلمح بوقوفها وراء مقتل ضباط الحرس الثوري الإيراني بسوريا.. كيف؟

مأساة ريان تتواصل|وفاة طفل سوري داخل بئر عميقة بعد 11 ساعة من عمليات الإنقاذ

اللقاء المرتقب|أول اجتماع بين وزيري خارجية اليابان والصين منذ أكثر من 3 أعوام

ترشيحاتنا

زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

بسبب أزمة كبيرة .. أوكرانيا تخاطر بفقدان دعم الاتحاد الأوروبي

كامل الوزير يتوجه إلى مقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية مستقلا الأتوبيس

إعفاء الأمير أحمد بن عبد الله محافظ الدرعية من منصبه

الأهلي يصطدم بمنافس عربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ماجد المصري عن شخصيته في ضرب نار: محيرة للجمهور| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة جديدة.. طريقة عمل الحمام بصوص العنب

فركش.. أسرة علاقة مشروعة تحتفل بنهاية التصوير ونجاح المسلسل| صور

عباءة مختلفة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

عندك رخصة.. متي يكون صيام الأمهات المرضعات غير مقبول؟

فيديو

أخاف من الموت وحساب الآخرة.. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها وارتداء الحجاب

رياح وارتفاع حرارة.. حالة الطقس اليوم وموعد انتهاء البرودة

أحمد موسى ظهر بمليون جنيه على الهواء.. تفاصيل مسابقة مليونير صدى البلد

حزين على اللي حصل.. تفاصيل إصابة مصطفى كامل خلال رامز نيفر إند|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ