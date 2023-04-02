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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية حلوان تستقبل وفدا من مشروع مبادرة تميز المعلم «TEI»

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استقبل الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية بجامعة حلوان، وفدا من مشروع مبادرة “تميز المعلم” (TEI)، وذلك لإجراء زيارة استطلاعية ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها وفد المبادرة لكليات التربية بالجامعات الحكومية المصرية تمهيداً لاختيار 15 كلية منها سيتضمنها مشروع المبادرة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والسعي الدائم لكلية التربية بجامعة حلوان للانخراط في جهود التدويل والشراكة الدولية مع مختلف الجهات والكيانات المرموقة ذات الاهتمام بالشأن التعليمي التربوي.

وتضمنت الزيارة عقد لقاء مع ممثلي الكلية حضره عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية ومديرو ومسئولو وحدة ضمان الجودة ووحدة متابعة الخريجين ووحدة القياس والتقويم والتربية العملية، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس، وذلك للتعريف بالمبادرة وأهدافها وآليات العمل بها.

كما ناقش اللقاء كيفية دمج التكنولوجيا في جميع البرامج التعليمية وتطوير التربية العملية، وآليات عقد شراكات بين الجامعات المصرية والجامعات الأمريكية في مجال إعداد المعلم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

وأيضاً قام الوفد بتفقد معامل تكنولوجيا التعليم وعلم النفس التربوي ومعامل اللغات وقاعات التدريس المصغر، وتعرف على طبيعة احتياجات تلك المعامل التي تمكنها من القيام بالدور المنوط بها في إعداد معلمي المستقبل بالشكل الأمثل.

جدير بالذكر أن مشروع مبادرة تميز المعلم ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وينفذه مركز تطوير التعليم (EDC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات ودار نهضة مصر للنشر وشركة ميكروسوفت، وعدد من الجامعات الأمريكية الرائدة، وهي: جامعة فلوريدا وجامعة أريزونا والجامعة الأمريكية في بيروت، ويقوم المشروع على عدد من الأهداف الاستراتيجية من أبرزها تحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية، وبناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم ، ودعم عملية تعلم الطلاب والنهوض بإصلاح التعليم 2.0 في مصر.

يأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لدعم التعليم في جمهورية مصر العربية، والسعي لتعزيز قدرات كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات لمواءمة برامج تعليم المعلمين مع جهود الإصلاح الوطنية، ومن ثم تطبيق أفضل الممارسات الدولية المنوطة بذلك.

هذا وتكون وفد مشروع مبادرة  تميز المعلم (TEI) من الدكتور حازم راشد، مستشار مشروع مبادرة تميز المعلم وعميد كلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور مجدي بخيت، أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان، وسوزان حامد، مسئول المتابعة والتقييم بالمشروع، والمهندس أحمد سالم، أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالمشروع.

البحث العلمي وزارة التعليم العالى التعليم العالي Jobs Education

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