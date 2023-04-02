إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنان مصطفى كامل، بعد إذاعة حلقته في برنامج رامز نيفر إند، أمس السبت 1 أبريل، عبر قناة mbc مصر الفضائية.

وحدثت حالة من الجدل حول حلقة مصطفى كامل، في مقالب رامز جلال، بصفته نقيبا للموسيقيين، ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، تبعات هذه الحلقة.

مصطفى كامل يكشف تفاصيل المقلب

قبل ساعات من الحلقة، كشف الفنان مصطفى كامل، تفاصيل مشاركته في مقلب الفنان رامز جلال، لهذا العام «رامز نيفر إند» المذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية.

وقال مصطفى كامل، في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري، إنه لم يكن يعلم إنه مقلب، وأنه ذهب لافتتاح مطعم، ولكن تفاجئ بالمقلب بعدها.

وحول الجدل المثار حول مشاركته في المقلب قال مصطفى كامل: «أنا زي ما أنا نقيب موسيقيين فأنا فنان زي محمد رمضان ومحمد فؤاد.. واتعرض عليا حاجة وروحت».

وحول المقلب نفسه، أوضح مصطفى كامل، إنه أصيب بصدمة في يده وكتفه ووضعهما في جبيرة، بسبب المقلب، معلقا: «أنا لحد دلوقتي ايدي وجعاني من المقلب».

فؤش وأنا زعلانين

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين عن كواليس ظهوره فى برنامج رامز نيفر إند الذى يقدمه الفنان رامز جلال.

وقال مصطفى كامل فى أحد البرامج التليفزيونية : أنا زعلان جدا من رامز جلال ومازلت غاضب منه ولو تم عرض البرنامج على مرة أخرى سارفض الظهور فيه تماما.

وأضاف مصطفى كامل: فضلت أن اكتم وجعتى ولم أقم بأى إجراء ضد رامز لأن فى النهاية على المستوى الشخصي أنا احب رامز جلال ، ومن يقول أن السبب الرئيسى فى الظهور هى المادة أو الأجر فهو أمر غير صحيح لأنى لم أكن أعلم بطبيعة المقلب وهو مبالغ فيه للغاية هذا العام.

واما عن ظهور محمد فؤاد مع رامز جلال قال مصطفى كامل : إن فؤاد حتى الآن مازال يعاني من آثار الإصابات التى تعرض لها فى المقلب بخلاف فتح جرح عملية التكميم.

دراعي اتكسر يا رامز

حل الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقين، ضيفا علي رامز جلال ببرنامج رامز نيفر اند.

وتفاجأ مصطفى كامل باقتحام الثور المطعم الذي يتواجد به، ليقوم الجاردات بنقله إلى الغسالة، لتبدأ بالدوران به وبالفنان رامز جلال، ليبدأ “كامل” في الصراخ وإلقاء الألفاظ على الإعلامية كارلا حداد، ليفاجئه رامز في النهاية بالمقلب.

وهجم مصطفى كامل على رامز جلال فور رؤيته له بالضرب،ويكشف عن صعوبة المقلب قائلا: “دراعي اتكسر يا رامز”.

أول تعليق من مصطفى كامل

فى أول ظهور له بعد حلقة اليوم من برنامج رامز نيفر إند طرح الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية فيديو جديد يجمعه بالفنان محمد فؤاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وقال مصطفى كامل فى الفيديو: أنا وفؤش بعد ما هزرنا فى مقلب سئيل، ليرد عليه محمد فؤاد بنفس الفيديو قائلا: آه بعد ماجلنا ديسك واتبهدلنا.

تهتك في الأربطة

كشف الفنان مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج عن الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في برنامج رامز نيفر إيند.

وقال مصطفى كامل، إنه تعرض لتهتك في الأربطة بيده وحزين جدا لما حدث له، مؤكدا أنه كتم آلامه، ودافع عن نفسه بأنه لم يكن يعرف المقلب.

كما كشف سر لأول مرة يحكي عنه وهو أن الحلقة تأجلت إذاعتها، بسبب ما حدث وهناك من تدخل من المقربين لتذاع.

المبلغ مغري

وجه مذيع سؤالا للفنان مصطفى كامل عن المبلغ الذي تقاضاه من أجل حضور رامز نيفر إيند وقاله له "المبلغ مغري"؟.

ورد مصطفى كامل على حديثه وأخبره بأنه لم يكن يعلم بالمقلب، وطلب الرقم الذي يراه مناسبا من أجل حضور الفعالية، وأخذ الرقم الذي يرضيه.

مرشح الموسيقيين السابق يصدر بيانا

أصدر الموسيقار منير الوسيمي المرشح السابق لمنصب نقيب الموسيقيين، بيانًا عاجلًا معلقا على وقوع النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل، الذي وقع ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند» في الحلقة العاشرة التي عرضت اللية، ووجه رامز العديد من الكلمات الساخرة، والإساءة لمقعد النقيب.

وقال الموسيقار منير الوسيمي في بيانه: «تلقيت على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من اتصالات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية تبدى غضبها مما اعتبروه إهانة لمنصب نقيب الموسيقيين على يد أحد مقدمى البرامج الذي وجه ألفاظ وأوصاف وجمل غير لائقة رفضها الجميع».

وتابع: «يؤسفنى انزلاق الزميل والصديق مصطفى كامل الذي أعده بمثابة الابن أو الشقيق الأصغر في عدم التفرقة بين كونه نجم له كل الاحترام والتقدير وبين وضعه كنقيب لموسيقيين مصر، وكنت وغيرى ننتظر رفضه بث تلك الحلقة أو وضع شرط عدم إهانته بتعهد من أسرة البرنامج وهو ما فعله أكثر من ضيف سابق لهذا البرنامج ولكن للأسف وافق النقيب على إذاعة الحلقة التي شاهدها الجميع».

وأضاف منير: «ربما يتحمل مصطفى كامل بشكل شخصى الأوصاف التي نعته بها مقدم البرنامج ولكن أنا وغيرى من أعضاء الجمعية العمومية نرفض إهانة منصب النقيب، حيث أنه لا يمثل نفسه فقط بل يمثل آلاف من موسيقيين مصر أي أن إهانته كانت إهانة لكل الموسيقيين دون استثناء وكان يجب أن يعي السيد النقيب أن منصبه شغله قبله قامات يحترمها ويجلها العالم العربى، بل والعالم أجمع».