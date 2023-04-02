انتهاء الهيمنة.. 22 دولة كبرى تتخلى عن الدولار الأمريكي

يفقد الدولار الأمريكي، تفوقه في النظام النقدي العالمي حيث تتطلع العديد من البلدان الآن إلى تقوية عملاتها.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عمل الدولار الأمريكي كعملة احتياطية أساسية على مستوى العالم، ولم يترك مجالًا كبيرًا للعملات الأخرى للنمو كنظام نقدي بديل.

وفي الوقت الحالي، تمتلك البنوك المركزية حوالي 60٪ من احتياطياتها من العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي.

ويتم إصدار فواتير لنحو نصف التجارة الدولية والقروض وسندات الدين العالمية بالدولار الأمريكي.

وفي أسواق الصرف الأجنبي، حيث يتم تداول العملات، يشارك الدولار في ما يقرب من 90٪ من جميع المعاملات.

ومع ذلك، في عام 2014، بدأت العملة تفقد وضعها الاحتياطي مع تكاتف روسيا والصين لإزالة الدولار من تعاملاتها التجارية.

وجاءت هذه الخطوة ردًا على فرض عقوبات غربية بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، الأمر الذي قيد قدرة الشركات والبنوك المملوكة للدولة على زيادة رأس المال في الأسواق الغربية.

دول تتخلي عن الدولار الأمريكي

في العقدين الماضيين ، فقد الدولار الأمريكي أكثر من 12 نقطة مئوية من حصته في السوق، من 71 في المائة إلى 59٪ في عام 2022.

روسيا

وكثفت موسكو بسرعة استخدامها لليوان عبر قناتين رئيسيتين: زيادة نسبة اليوان في احتياطيات روسيا والتحول إلى تجارة الروبل اليوان المباشرة بدلاً من استخدام الدولار كوسيط.

رفعت وزارة المالية الروسية النسبة المسموح بها من احتياطيات اليوان في صندوق الثروة الوطني إلى 60 في المائة في نهاية العام السابق.

الصين والبرازيل

كما أعلنت الحكومة البرازيلية، أن الصين والبرازيل اتفقتا على التجارة مباشرة بعملتيهما الوطنيتين، مع التخلي عن استخدام الدولار الأمريكي كوسيط.

وستمكن الاتفاقية الصين، المنافس الأول للهيمنة الاقتصادية الأمريكية، والبرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، من إجراء معاملاتهما التجارية والمالية الواسعة مباشرة، واستبدال اليوان بالريال البرازيلي.

الصين والهند

وأطلقت الصين والهند، وهما من أكبر الاقتصادات في آسيا، برامج منفصلة في محاولة لتقليل هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية وتمكينهما من تسوية المعاملات بعملاتهما.

18 دولة آخري

وسمح بنك الاحتياطي الهندي، الأسبوع الماضي للبنوك المركزية، من 18 دولة، بما في ذلك تنزانيا وكينيا وأوغندا، بفتح حسابات خاصة، والتي ستسمح لهم بتسوية المدفوعات بالروبية الهندية كجزء من مهمة كبيرة للتخلي عن الدولار الأمريكي.

كما دعت روسيا إلى التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة واستخدام الروبية الهندية.

ورداً على العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا لغزو أوكرانيا، بدأ الكرملين بالمثل في المطالبة بتسديد المدفوعات بالروبل.