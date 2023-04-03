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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ المنيا: تقديم التسهيلات للمصانع لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب

الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور إسماعيل الفحام، رئيس جهاز المنطقة الصناعية، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والغرفة التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية وعدد من أعضاء اللجنة.

 

وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

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ناقش نائب المحافظ عددا من المذكرات التفصيلية المعروضة من قبل مجلس الإدارة لتحديد موقفها القانوني لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

 

كما استمع نائب المحافظ، خلال الاجتماع إلى المقترحات المقدمة لتطوير المجال الصناعي والفرص الاستثمارية داخل المحافظة، والعمل على تقديم التسهيلات للمصانع لزيادة القدرة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار.

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