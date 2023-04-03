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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تروج لـ فيلم عيد الفطر "بعد الشر"عبر إنستجرام

بعد الشر
بعد الشر

روجت الفنانة ميرنا نور الدين لـ فيلمها الجديد “بعد الشر”والمقرر عرضه في عيد الفطر المبارك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وشاركت ميرنا نور الدين البوستر التشويقي للفيلم، وكتبت:"عيد الفطر المبارك إن شاء الله دعواتكم".

 

فيلم بعد الشر


العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.


فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

إطلالات ميرنا نور الدين اعمال علي ربيع بعد الشر فيلم عيد الفطر 2023”

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