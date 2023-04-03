سمكة برأس إنسان| حقيقة مخلوق غريب أشعل مواقع التواصل حول العالم.. شاهد

آلاف المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات حصدها مقطع فيديو يُظهر ما يبدو أنه مخلوق غريب، بين الإنسان والسمكة، مع الادّعاء أو التلميح بأنّه حقيقي.

لكن ما يظهر في هذا الفيديو الذي أثار دهشة كثيرين وسخرية آخرين، ليس سوى دمية.

وبحسب وسائل إعلام يظهر في الفيديو ما يبدو أنه مخلوق بملامح تشبه ملامح البشر، وجسم سمكة.

ونُشر الفيديو مع تعليقات على غرار "سبحان الخالق العظيم"، مما يوحي بأن الظاهر فيه، مخلوق حقيقي.

وحصد الفيديو تسعة آلاف مشاركة من هذه الصفحة وحدها، وعشرات آلاف التفاعلات والتعليقات بين التصديق وبين السخرية.

لكن ما يظهر في هذا الفيديو ليس مخلوقاً غريباً، بل مجرّد دمية.

فقد أرشد التفتيش عن الفيديو على محرّكات البحث إلى نسخة أطول وأوضح، تبدو فيها طبيعة الدمية واضحة.

ونُشر الفيديو على صفحة لفنّان مقيم في الولايات المتّحدة، بحسب ما جاء في تعريفها.

وتتضمّن الصفحة صوراً ومقاطع لدمى مشابهة ولأعمال فنيّة.

ونشر الفنان المقطع عن دمية "حوريّة البحر" في أول ديسمبر، موضحاً أنه يبيع هذا النوع من الدمى.