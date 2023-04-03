عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

صدى البلد

  استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، اليوم، الاثنين، في البنوك العاملة بمصر.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية..سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 16 - 25 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 33.17 جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.43 جنيه للشراء و33.82 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.42 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع.
كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 14 - 22 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 37.74 جنيه للشراء و38.04 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.03 جنيه للشراء و38.16 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.03 جنيه للشراء و38.16 جنيه للبيع.
وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.57 جنيه للشراء و100.54 جنيه للبيع.

 

الريال السعودى البنوك المصرية أسعار الدولار البنك المركزي المصري الاهلى المصري سعر صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

الاحتلال يعتقل 6 شباب من القدس

معلومات الوزراء يصدر توصيات بإمكانية إنشاء مركز للاستشارات الدوائية لتطوير الصناعة

اعتدى على نجلة شقيقه.. جنايات أسيوط تحيل أوراق عامل لفضيلة المفتي

بعد انتشار البطيخ والخوخ..أستاذ بزراعة عين شمس يكشف أسباب تواجدها في غير موعدها

هل الإطالة في صلاة التراويح شرط للحصول على الثواب كاملا؟.. رد العلماء

انطق حرف T..استطلاع أمريكي يكشف أقرب طريق لـ قلب المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. رضوى الشربيني: دي أخرة اللي ميسمعش كلامي

فطارك عندنا.. طريقة عمل فرائد تشيكن وسلطة كول سلو وبطاطس مقرمشة

بقفطان رمضان.. بوسي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد 54 يوما على زلزال تركيا..شاهد لحظات مؤثرة للقاء أم برضيعتها

فيديو

بعد شهر من بيعه.. رحلة استعادة جواز سفر السادات من أمريكا إلى مكتبة الإسكندرية

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ