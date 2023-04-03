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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ومنافس الأهلي

الأهلي
الأهلي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  " كاف "، عن تفاصيل موعد ومكان إقامة قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري، بعدما تحددت هوية الأندية المتأهلة من مرحلة المجموعات.

وأعلن الكاف في بيان رسمي، عن إقامة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل بأحد الفنادق في القاهرة بمصر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، بالإضافة إلى منصات الكاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة اليوتيوب الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وصعد إلي ربع النهائي كل من الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي والرجاء المغربي وسيمبا التنزاني والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويلاقي الأهلي أحد الأندية التي احتلت صدارة مجموعتها في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وهم " الترجي أو الرجاء المغربي أو الوداد المغربي " وذلك بعد احتلال المارد الأحمر المرتبة الثانية.

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